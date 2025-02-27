Denizli\'de Tofaş Otomobil Alev Alev Yandı

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Denizli'de seyir halindeki Fiat Tofaş otomobil, alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi 1828 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, Yeşilköy Caddesi'ne geçiş yapacağı esnada bir anda motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Ailesiyle birlikte yolculuk eden sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ