Denizli\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Denizli-Buldan karayolu Yenicekent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesinden Denizli il merkezi istikametine seyir halinde olan otomobil, Yenicekent kavşağına geldiğinde mahalli yoldan Denizli – Manisa karayoluna çıkış yapmak isteyen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan üç kişiden bir vatandaş yaralandı. Araçlarda maddi hasar oluşan kaza ile ilgili soruşturma devem ediyor. - DENİZLİ
