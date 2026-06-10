Denizli'de Traktör Kazası: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Traktör Kazası: Baba Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Traktör Kazası: Baba Hayatını Kaybetti
10.06.2026 16:46
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Denizli'nin Honaz ilçesinde traktörüyle uçuruma yuvarlanan baba, oğul tarafından bulundu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, hayvanlara yem almak için ayrıldığı evine geri dönmeyen babasını aramaya çıkan oğul, acı manzarayla karşılaştı. Traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlanan babanın cenazesine saatler sonra ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, hayvanlarına yem almak için sabah erken saatlerde traktörüyle evinden ayrıldı. Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren yemciye gitmesi gereken Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrol çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, yoldan çıkarak 56 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aramaya çıkan oğlu buldu

Babasına cep telefonundan ulaşamayan oğlu, daha sonra yemciyi arayarak babasının gelip gelmediğini sordu. "Baban gelmedi" cevabını alınca onu aramaya çıkan oğul, kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçları devirerek yuvarlanan traktöre ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, kazadan saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından düştüğü uçurumdan halat yardımıyla çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hüseyin Özdemir, Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Honaz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Traktör Kazası: Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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