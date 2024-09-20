Denizli\'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

3.Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz bilinmeyen plakalı üç araç birbirine girdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü oluşan kazada bir araç devrildi. Diğer iki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler şube itfaiye ekipleri kazada aracın içinde mahsur kalan vatandaşı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulans ile birlikte hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda can kaybı yaşanmazken bir kişi yaralandı. Kaza neticesinde üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ