Denizli'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli\'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, bir kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

20.09.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz bilinmeyen plakalı üç araç birbirine girdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü oluşan kazada bir araç devrildi. Diğer iki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler şube itfaiye ekipleri kazada aracın içinde mahsur kalan vatandaşı kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulans ile birlikte hastaneye sevk edildi. Kaza sonucunda can kaybı yaşanmazken bir kişi yaralandı. Kaza neticesinde üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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