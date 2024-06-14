Denizli'de üç noktada orman yangını çıktı - Son Dakika
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Denizli'de üç noktada orman yangını çıktı

Denizli-Muğla il sınırındaki orman yangının ardından Çal ve Babadağ ilçelerinde de orman yangın meydana geldi. Yıldırım düşmesi sonucu Babadağ'da ve sonrasında ise Çal ilçelerinde olmak üzere iki orman yangını daha başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, ekipler ve vatandaşlar yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

14.06.2024 14:33
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Denizli'de üç noktada orman yangını çıktı

DENİZLİ - Denizli- Muğla il sınırındaki orman yangının ardından Çal ve Babadağ ilçelerinde de orman yangın meydana geldi.

Denizli'de Muğla il sınırında başlayıp Kale ilçesine sıçrayan orman yangının ardından yıldırım düşmesi sonucu Babadağ'da ve sonrasında ise Çal ilçelerinde olmak üzere iki orman yangını daha başladı. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede yayılırken, Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın noktada çıkan yangını kontrol altına almak için ekip ve vatandaşların müdahalesi sürüyor.

Kale ilçesindeki yangının Demircilr ve Köprübaşı mahallelerindeki yerleşim alanlarına yaklaştığı; Babadağ'ın Yeniköy Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahalede edilmesi için bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de üç noktada orman yangını çıktı - Son Dakika

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