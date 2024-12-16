Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

3.Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde ekipler tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Madde kullandığı şüphesiyle ekipler şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ve aramalar sonucunda şüpheli Ö.E. şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu maddesi olan metamfetamin ile metamfetamin kullanmaya yarayan bong olarak tabir edilen aparatlar, sentetik bonzai ele geçirildi.

Yapılan operasyon ve aramalar sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ