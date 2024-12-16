Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Denizli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Buldan'da yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

16.12.2024 13:10
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Denizli'nin Buldan ilçesinde ekipler tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Madde kullandığı şüphesiyle ekipler şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ve aramalar sonucunda şüpheli Ö.E. şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu maddesi olan metamfetamin ile metamfetamin kullanmaya yarayan bong olarak tabir edilen aparatlar, sentetik bonzai ele geçirildi.

Yapılan operasyon ve aramalar sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika

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