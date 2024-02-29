Denizli'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika
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Denizli'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Denizli\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pamukkale ve Çivril ilçelerinde 4 zehir tacirine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 18 gram 350 kullanımlık sentetik kannabinoid, silahlar ve uyuşturucu yapımında kullanılan solüsyon ele geçirildi. Yakalanan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

29.02.2024 14:31  Güncelleme: 14:31
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Denizli'de jandarma ekipleri 4 zehir tacirine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonunda yapılan aramalarda hem uyuşturucu madde hem de silahlar ele geçildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pamukkale ve Çivril ilçelerinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheliye ait ikametlerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 18 gram 350 kullanımlık sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 100 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, 7 adet uyuşturucu yapımında kullanılan solüsyon ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi - Son Dakika

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