Denizli\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

TBMM'de FETÖ tartışması! CHP'li Tanal'dan Osman Gökçek'e: Gırtlağına kadar haram yedin

8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.