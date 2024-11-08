Denizli'deki Metal Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Metal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Metal fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'de metal ve izolasyon fabrikasında çıkan ve kentin tamamında görülebilen yangın ekiplerin yoğun çabası neticesinde kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında ekipler soğutma çalışmasına devam ederken çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre metal ve izolasyon malzemeleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikayı saran alevler kentin her noktasında görülür hale geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan yangınlara çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personel müdahalede bulundu. Polis ekipleriin bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin de tedbir amacıyla beklediği görüldü. Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin de yangına destek verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.