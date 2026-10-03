Denizli Pamukkale\'deki akaryakıt istasyonunda patlama çıktı, bir kişi ağır yaralandı

Denizli Pamukkale'deki akaryakıt istasyonunda patlama çıktı, bir kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltımı yapılan akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yakıt boşaltan tankerin alevler arasında kaldığı olayda bir kişi ağır yaralanırken itfaiyenin köpükle müdahalesi sürüyor ve Denizli-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yakıt boşaltılmı yapılan bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yakıt boşaltan tankerin alevlerin arasında kaldığı patlamada bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle müdahalesi sürerken, patlama riskine karşı Denizli- Antalya karayolu tamamen ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: İHA
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