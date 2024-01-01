Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Yılbaşında Güvenlik Güçleri ve Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Valimiz Ömer Faruk Coşkun, yılbaşında görev yapan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek'in eşlik ettiği Vali Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl ziyaretlerine Denizli – Ankara Karayolu Polis Uygulama Noktası ve Çınar Polis Merkezi Amirliğiyle başladı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Coşkun, personellere yönelik ziyaretlerini Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlıklarıyla tamamladı. Vali Coşkun, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personellere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

Yılın son saatlerinde Servergazi Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun, görevi başındaki sağlık çalışlarının yeni kutladı. Emniyet Müdürü Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Ayçiçek ile birlikte yeni yıla görev başında giren sağlıkçılara karanfil hediye eden Vali Coşkun, personellere sağlıklı ve huzurlu yeni bir yıl diledi. Vali Coşkun, hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun ve şifa dileklerini ileterek, yeni yıllarını kutladı

Görevlerini fedakarca yapan güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarına sağlıklı ve huzurlu yeni bir yıl dileyen Vali Coşkun, "Yılbaşında ülkemizin birliği, beraberliği, sağlığı, düzeni ile intizamı için görevi başında bulunan ve canla başla vatana hizmet için çalışan personellerimizle bir araya geldik. Yeni yıla ailelerinden uzakta kalarak, vatanın ve milletin hizmetine koşarak fedakarlık eden kamu çalışanlarımıza teşekkür eder; ailesinden uzakta görevde olup vatan millet için çalışan tüm kahramanlarımızın yeni yılını kutlarız" dedi. - DENİZLİ