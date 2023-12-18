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Denizlili iş adamı Didim açıklarında kayboldu - Son Dakika
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Denizlili iş adamı Didim açıklarında kayboldu

Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya'nın Didim açıklarında kaybolması üzerine denizden ve havadan arama çalışmaları beşinci günde de devam ediyor. İzmir ve İstanbul'dan gelecek dalgıç ekipleri de deniz dibinde arama yapacak.

Denizlili iş adamı Didim açıklarında kayboldu
18.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 12:58
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ama kendisine ulaşılamayan Denizlili iş adamı Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi Yasin Cinkaya'yı bulmak için denizden ve havadan arama çalışmaları beşinci günde de devam ederken, İzmir ve İstanbul'dan gelecek olan dalgıç ekipleri ile deniz dibinden de arama çalışması yapılacak.

Doğaltaş sektöründe birçok ülkeye ihracat yapan Faber Mermer Yönetim Kurulu üyesi, evli ve iki çocuk babası Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya (47), FBR isimli teknesi ile 14 Aralık tarihinde Didim'den denize açıldı. Cinkaya'nın yat limanına geri dönmemesi üzerine ailesi telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ama başarılı olamayıp güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Cinkaya'nın teknesinin Eşek Adası yakınlarında olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemede teknenin boş olduğunu, Cinkaya'nın telefonunun ve eşyalarının teknede olduğunu belirledi. Cinkaya'ya ait tekne Sahil Güvenlik ekiplerince sahile çekildi.

"İzmir ve İstanbul'dan özel ekip gelecek"

Ünlü iş adamı Cinkaya için denizden Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıç adamlar tarafından arama yapılırken, havadan da arama çalışmaları sürüyor. Aramaların beşinci gününde Cinkaya'ya ulaşılamazken, İzmir ve İstanbul'dan gelecek dalgıç ekiplerinin deniz dibinde de arama çalışması gerçekleştireceği belirtildi. Ekipler şimdiye kadar Eşek Adası etrafındaki arama çalışmalarından sonuç alamazken, arama alanının genişletildiği, çalışmalara bölgedeki balıkçı teknelerinin de destek vereceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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