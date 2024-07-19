Denizlili İşadamı Denizde Kalp Krizi Geçirdi

3.Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde yüzerken kalp krizi geçiren Denizlili işadamı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre; yaz tatilini Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde geçiren Denizliili işadamı Y.T., denizde yüzerken aniden fenalaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Y.T., ambulansla Söke Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. İş adamının tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi. - DENİZLİ