Şırnak\'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der\'in naaşı Denizli\'ye getirildi

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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der'in naaşı, havayoluyla memleketi Denizli'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinde görevli olan ve Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi. Şehit, Çardak Havalimanı'nda Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kuran-ı Kerim ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Polis Memuru Fırat Der'in cenazesi yarın Sarayköy ilçesinde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - DENİZLİ