Denizolgun'un Ölümü: Şüpheli Ölüm İddiaları İnceleniyor - Son Dakika
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Denizolgun'un Ölümü: Şüpheli Ölüm İddiaları İnceleniyor

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Eski Bakan Denizolgun'un ölümü 'şüpheli' bulundu; doktorlar ve Adli Tıp Kurumu hakkında soruşturma açıldı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin iddialar üzerine yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda "şüpheli ölüm" tespiti yapılması üzerine soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

Ölüm nedenini "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak değerlendiren ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen tahkikatta, Denizolgun'un otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden Adli Tıp Kurumu uzmanı tarafından rapor hazırlandığı belirtildi. Bilirkişi raporundaki "şüpheli ölüm" tespiti üzerine, şikayet edilen Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında ilk etapta "adam öldürme" suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Otopsi raporunu hazırlayan doktorlar da soruşturuluyor

Soruşturma kapsamında, 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunda Denizolgun'un ölüm nedenini "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" olarak değerlendiren ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında da inceleme başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın 24 Şubat, 1 Haziran ve 14 Temmuz 2026 tarihlerinde otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki taleplerine, özü itibarıyla "böyle bir kayıt yoktur" şeklinde cevap verildiği, ancak 18 Ağustos 2026 tarihinde söz konusu kaydın mevcut olduğunun bildirilerek gönderildiği aktarıldı.

Bu kapsamda, kaydın bulunmadığı yönünde cevap veren Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında da ilk etapta "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

HTS ve diğer deliller incelenecek

Adli Tıp Kurumu ve Denizolgun'un ölüm olayına ilk müdahalede bulunan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışmaların yanı sıra HTS kayıtları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışmalar ve Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına verilen cevapların da soruşturma dosyasına dahil edildiği kaydedildi.

Devam eden ifade işlemleri ve elde edilecek diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek ve hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizolgun'un Ölümü: Şüpheli Ölüm İddiaları İnceleniyor - Son Dakika

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