Deprem Müteahhidine Cezada İndirim
Deprem Müteahhidine Cezada İndirim

20.04.2026 22:13
Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e verilen ceza, 22 yıl 6 aya indirildi.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında yerel mahkemenin verdiği 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası, yeniden yapılan yargılamada 22 yıl 6 aya indirildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar ve bazı müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

"1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım"

Alpargün, savunmasında apartmanı kanunlara uygun inşa ettiğini öne sürerek, "İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskanını aldım. Ciddi sağlık sorunlarım var, kanser hastasıyım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatları ise, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı ve yerel mahkemeye sunduğu 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün'e 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını bozdu. 'Olası kast' hükmünü kaldıran heyet, Alpargün'e iyi hal indirimi uygulanmaksızın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

