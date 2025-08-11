Depremde hayatını kaybeden kişi toprağa verildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gören Manisa'nın Gördes ilçesindeki camide inceleme yapmak isterken malzemelerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kobaklar Mahallesi'ndeki cami de hasar gördü. Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, üzerlerine malzemelerin düşmesi sonucu yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mevlüt Altungeyik için Gördes ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu'nun da katıldığı cenaze töreni sonrası Altıngeyik'in naaşı toprağa verildi. - MANİSA