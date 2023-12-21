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Depremde telef olan hayvanların yerine aldığı hayvanlar kurt saldırısıyla telef oldu - Son Dakika
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Depremde telef olan hayvanların yerine aldığı hayvanlar kurt saldırısıyla telef oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde depremde çöken ahırında telef olan hayvanların yerine devletten alınan küçükbaş hayvanlardan 25'i kurt saldırısı sonucu telef oldu. Kurt saldırısında 10 hayvan da yaralandı.

21.12.2023 - 13:33,  Güncelleme: 13:33
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Depremde telef olan hayvanlarının yerine aldığı hayvanları kurt saldırısıyla telef oldu

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşın depremde çöken ahırında telef olan hayvanlarının yerine devletten aldığı küçükbaş hayvanlardan 25'i kurt saldırısı sonucu telef oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Hassa ilçesi Bademli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çil'in evi ve ahırı yıkıldı. Çil'in çöken ahırının altında kalan yaklaşık 120 küçükbaş hayvan telef oldu. Çil'in telef olan hayvanlarının yerine devlet tarafından yeni hayvanlar verildi. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için yeniden hayata tutunan Çil'in hayvan sürüsüne geçtiğimiz gün kurtlar saldırdı. Kurt saldırısında 25 hayvan telef olurken, yaklaşık 10 hayvanda yaralandı.

Sürüsüne 4 kurtun saldırdığını ve 25 hayvanın telef olduğunu ifade eden Çil, "6 Şubat depremlerinde evimiz ve ahırımız yıkılmıştı. Çöken ahırımızda ki 120 hayvanımız telef olmuştu. Sağ olsun devletimiz hayvanlarımızı tekrar verdi. Geçtiğimiz gün akşam 4 tane kurt saldırarak 25 hayvanımı telef etti. Hava bulutluydu kurtlar geldi saldırdı, 25 tane hayvanım telef oldu" dedi.

Depremde telef olan hayvanların yerine aldığı hayvanlar kurt saldırısıyla telef oldu
Kaynak: İHA
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Hatay, Hassa, Deprem, Doğal Afet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Depremde telef olan hayvanların yerine aldığı hayvanlar kurt saldırısıyla telef oldu - Son Dakika


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