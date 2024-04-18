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Depremzede yaşlı kadın korku dolu anları anlattı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Dün gece saatlerinde 4.7. ve 4.1 ile sallanan Tokat'ın Sulusaray ilçesi bugün akşam saatlerinde bir kez daha sallandı. AFAD verilerine göre saat 18.11 sıralarında Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bir çok çevre ilden de hissedildi. Deprem anında madımak yemeği yapan Nazile Yeşilkaya, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaşlı kadın, üstüne betondan tuğlalar düştüğünü ifade ederek, "Ocakta madımak haşlıyordum. Dışarı çıktım, eşime tencereyi alalım da içeri koyalım diyecekken merdivenlerden iniyordum başıma bir şeyler dökülmeye başladı. Bacağım yandı. Üstüme betonlu tuğlalar düştü. Bayıldım" dedi.