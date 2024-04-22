Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yardım malzemelerini evine götüren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli Yadigar Işık, tutuklandı. Işık hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

22.04.2024 16:50  Güncelleme: 18:00
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevlendirilen, Tekirdağ'a dönüşünde depremzedelerin yardım malzemelerini evine götürdüğü ortaya çıkan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DEPREMZEDELER İÇİN TOPLANAN YARDIM MALZEMELERİ EVİNDEN ÇIKTI

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çevik kuvvet personeli görevlendirdi. Personelin başında bulunan 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ'a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip evine getirdi. Yadigar Işık'ın yardım malzemelerini evine götürmesi, müdürlerine bildirildi. Çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip, Işık'ın malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Yadigar Işık

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi. Yadigar Işık, gözaltına alındı. Aynı zamanda açığa alınan Işık, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından tekrar gözaltına alınan Işık, 6 Mart 2023'te çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yadigar Işık hakkında Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı zimmetine geçirdiği' suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Işık, 28 Eylül 2023 günü görülen davanın ikinci duruşmasında tahliye edildi.

Yadigar Işık, İstanbul Sultangazi'de dün gece kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (34)

  • Serol EROL: İlahi Adalet İnşallah Tüm Devlet malını yiyen ve kul hakkı yiyen herkesten çıkar en kısa zamanda 280 1 Yanıtla İsmail Sel: amin amin 107 1 Harun Çelik: Çok çok amin 82 1 Yavuz Simsek: Aminn 49 0
  • Yasin Kurban: Harama el uzatırsan çıkar 231 11 Yanıtla
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