Depremzedeyim Diyerek Dilencilik Yapan Kadının Üzerinden 35 Bin Lira Çıktı

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Depremzedeyim diye kandıran dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı

Dilencinin üzerinden çıkan para say say bitmedi

'Hatay'dan geldim depremzedeyim' yalanını söyleyen dilencinin üzerinde 35 bin TL yakaladı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev: "Vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te zabıta ekiplerin bir kıraathanede dilencilik yapan bir kadın şahsın üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti.

Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent gelince başta hurdacı, dilenci ve seyyar satıcılara göz açtırmamaya devam ediyor. Kent merkezinde dün gece kıraathanede gezerek 'Hatay'dan geldim depremzedeyim' yalanını söyleyerek vatandaşların duygularıyla oynayarak dilencilik yapan bir şahıs ihbarı alan zabıtalar hemen harekete geçti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ile Murat Sabit Çelik, Aydın Kurtuldu Macit Öz ve Koray Uçak kentteki tüm kahve ve kıraathanelere dağıldı. Bir kıraathanede aynı söylemlerle dilencilik yapan Hatice Y. isimli dilenirken, yakalandı. Şahıs hemen Zabıta Müdürlüğüne götürülürken, üzerinden çıkan para ekipleri şoke etti. Şahsın üzerinden 35 bin TL para çıkarken, para say saya bitmedi.

"Vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz"

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında da bulunan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin TL'ye yakın para ile yakaladı. Bizler bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"Dilencilik meslek haline gelmesin"

Açıklamasında "Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz" ifadelerini kullanan Öndersev "Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz hep devam edecek" idedi.

Zabıta Müdürü Öndersev, dilencilerin para toplama konusunda çeşitli yalan ifadelerle vatandaşları ikna ettiği ve mağdur olmalarına sebep olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan üzerinden 35 bin TL çıkan Hatice Y.'ye kabahatler kanununa göre idari para cezası uygulanırken, şahsın Bursa'nın Yenişehir ilçesinden geldiği öğrenildi.