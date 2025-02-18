Dereköy Sınır Kapısında Kaçak Altın Yakalandı

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Kırklareli Dereköy sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Malko Tarnovo gümrük kapısına gelen Türk vatandaşı, elastik kemerinin altında yaklaşık 1 kilo 841 gram kaçak altın takılar ile yakalandı.

Yabancı plakalı binek araç ile Türkiye'den Romanya'ya gitmek üzere Malko Tarnovo Polis Karakolu'na gelen O.K. isimli Türk vatandaşı ve Rumen arkadaşı gümrük kontrol noktasında beyan edecekleri bir şeyleri olmadığını belirtti.

Belindeki şişkinlik ele verdi

Gümrük muayenesi sırasında müfettişler, O.K. baş harfli yolcunun şahsi muayenesinde, belindeki elastik kemerin altında saklı sarı metal takı paketlerin içerisinde toplam net ağırlığı 1 kilo 841 gram olan altın küpe, yüzük, zincir, bilezik ve kolye bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Burgaz Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturmayı yürüten gümrük müfettişi tarafından soruşturma öncesi soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ