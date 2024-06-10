Derince'de inşaat içerisinde yaralama olayı: Şüpheli yakalandı, ev hapsi cezası verildi

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi inşaat içerisinde yaralayan şahıs yakalandı. Şüpheliye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde bir inşaat içerisinde A.K. isimli kişi yaralı olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde olaya karıştığı tespit edilen B.B.G., L.G. ve K.G. isimli 3 şüpheli yakalandı. İfadesi sonrasında L.G. ve K.G. serbest bırakılırken, B.B.G.'ye ise bugün çıkarıldığı mahkemece "Yaşamı tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama" suçundan ev hapsi cezası verildi. - KOCAELİ