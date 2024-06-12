Derya Şensoy'un tasarımının taklit edildiği davada karar çıktı - Son Dakika
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Derya Şensoy'un tasarımının taklit edildiği davada karar çıktı

Oyuncu Derya Şensoy'un, kendisine ait tasarımının taklit edilerek kullanıldığı iddiasıyla bir içki firmasına açtığı davada mahkeme, firmanın toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Şensoy'un avukatı davanın kabulünü talep ederken, firmanın avukatı davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, firmanın 90 bin lira maddi 10 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

12.06.2024 14:12
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Oyuncu Derya Şensoy'un, kendisine ait tasarımının taklit edilerek kullanıldığı iddiasıyla bir içki firmasına açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, firmanın toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Oyuncu Derya Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasının taklit edildiğini ve rızası olmadan alkol şişelerinin üzerinde kullanıldığını iddia ederek bir firmaya 11 bin liralık dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde ise Şensoy'un oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığı, firmadan kendisine illüstrasyon hazırlaması için teklif geldiği, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiği ancak İçki Şirketi'nin bir daha kendisiyle iletişime geçmediği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, illüstrasyonlarından birinin iddiaya göre şirketin şişe ve kadeh tasarımlarında kullanıldığı, şirketin kendilerinden izin almadığı belirtildi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden dava karara bağlandı. Duruşmada davacı Derya Şensoy'un avukatı Burak Haybat ile davalı firmanın avukatı hazır bulundu.

Derya Şensoy'un avukatı mahkemede davanın kabulünü talep ederken, firmanın avukatı ise davanın reddini istedi.

100 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabul kısmen reddiyle, firmanın 90 bin lira maddi 10 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Derya Şensoy'un tasarımının taklit edildiği davada karar çıktı - Son Dakika

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