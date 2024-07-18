Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu - Son Dakika
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Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

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Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden Rizvan Kozan, kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu. Rizvan K.'nın sağlık durumu iyi.

18.07.2024 13:26
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- Devasa sazlıklarda sülük toplarken kayboldu, AFAD dron ile buldu

BURSA - Bursa'da Uluabat Gölü'ne sülük toplamaya giden adam kayboldu. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma çerçevesinde kayıp adam dron ile tespit edilerek sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Şeymüftü Mahallesinde ikamet eden Rizvan Kozan, isimli şahıs sabah saatlerinde sülük toplamak için Uluabat Gölü'ne gitti. Rizvan Kozan, öğle saatlerinde eşini arayarak yönünü kaybettiğini söyledi. Eşi de durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü çevresinde arama çalışmalarına başladı. Jandarmanın talebi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri sabah saatlerinde talihsiz adamın göl kenarında motosikletini buldu. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler aynı gün saat 08.30 itibariyle Rizvan K.'yı sazlıkların arasında dron ile tespit etti. Ekipler Rizvan K.'nın yanına giderek bulunduğu yerden çıkardı.

Devasa sazlıkların arasında sağ salim kurtarılan Rizvan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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