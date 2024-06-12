Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı

Aydın dahil olmak üzere 5 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, firmanın üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında binlerce mağdur olduğu belirtilirken, şüphelilerin mağdurları 'bedava tatil kazandınız' diyerek otelde ağırladıkları ve burada devre mülk hissesi sattıkları tespit edildi. Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ve zanlıların hisse satışı yapan firmayı başka bir firmaya devrettiği öğrenildi. Operasyon sonucunda şu ana kadar 50 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

12.06.2024 14:58
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Aralarında Aydın'ın da bulunduğu toplam 5 ilde eş zamanlı düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda firmanın üst düzey yöneticilerinin de içinde olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı devre mülk dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıldır gizli soruşturmayı yürüttü.

"Bedava tatil kazandınız" denilerek mağdurlar otelde ağırlandı

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla 'bedava tatil kazandınız' diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları belirlendi. Ücretsiz tatil için gittikleri otelde toplantılara zorunlu olarak katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı tespit edildi. Satışların yapıldığı salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara da satış için psikolojik baskı yapıldığı ileri sürüldü. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü.

21 farklı şirket kuruldu

Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurulduğu ileri sürülen zanlılar, hisse satışı yapan firmanın dosyalarını başka bir firmaya devrettiği, bu devirler sayesinde de zanlıların kendilerine ulaşılmasının engellendiği öğrenildi. Devre mülk haklarını kullanamayan vatandaşların, bir üst kategori olarak lanse edilen 'kırmızı dönem satışı' adı altında ikna edilerek bir kez daha dolandırıldıkları da iddialar arasında.

Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen başvurulara göre 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlenmesiyle 50 milyon liranın üzerinde haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Rakamın başvuruların artmasıyla birlikte daha da yükseleceği tahmin ediliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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