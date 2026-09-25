Devrek Belediyesi davasında 30 sanık hakim karşısında, tutuklu sanık tahliye edilmedi

Zonguldak'ın Devrek Belediyesinde usulsüzlük, rüşvet ve zimmet iddialarına yönelik açılan 30 sanıklı davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, adli kontrol yükümlülüğü ve yurt dışı yasağı bulunan bazı sanıklar hakkındaki tedbirlerin devam etmesine karar verdi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, dönemin Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra tutuklu sanık dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar ile dönemin Muhasebe Müdürü Nafia Ç., dönemin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ç., hakkında düzenlenen fazla mesai bordrolarının soruşturma sürecinde polis tarafından kendisine söylendiğini ifade etti. Tutuklu sanık Tuncay Ulupınar'ın kendisine 491 bin 70 TL'lik usulsüz kıdem tazminatı ödediği yönündeki iddialarla ilgili M.Ç., "Ben yasal çalışmadan kaynaklanan kıdem tazminatımı aldım. Adıma düzenlenen fazla mesai bordroları vardı. Ama hesabıma yatırılmadı. Düzenleyen kişi ya da kişilerce kendi hesaplarına yatırıldığı polis tarafından bana söylendi. O zamana kadar böyle bir düzenlemeden haberim yoktu" dedi.

Olayın başlangıcından bu yana kamu zararını karşıladığını, kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, ikametinden de ayrılmadığını anlatan tutuklu sanık Tuncay Ulupınar ise, "Benim kurumda 657 sayılı Kanun'a göre hiçbir çalışmam olmadı. Ortada suç, kusur varsa bunu tek başına işlemem hayatın olağan akışına karşı. 18 aydan beri tutukluyum. Ben de diğer sanıklar gibi tutuksuz yargılanmak istiyorum. Olanı biteni doğru şekilde anlatmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Ulupınar'ın avukatı da müvekkilinin kamu zararını karşılamaya çalıştığını belirterek, "Tutuklulukta geçirdiği süre, aile yaşantısının olması ve kaçma şüphesi bulunmadığından tahliyesini talep ederim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, dava dosyasının bilirkişiden gelişinin beklenmesine, adli kontrol şartlarının ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devam edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı bulunan tutuksuz sanıklar hakkındaki tedbirlerin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Tuncay Ulupınar'ın tutukluluk halinin de devamına karar veren mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 4 Aralık'a erteledi.