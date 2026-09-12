Zeytinyağı yüklü TIR istinat duvarına çarptı! Feci kaza baba ile oğlunu ayırdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Bartın'a zeytin yağı götüren Mustafa Bildir idaresindeki 10 AVM 776 plakalı tırın frenleri boşalması sebebiyle Başlarkadı Esrük Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın istinat duvarına çarpması sonucunda araç sürücüsü Mustafa Bildir hayatını kaybederken, 24 yaşındaki oğlu Anıl Bildir yaralandı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ, OĞLU YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede babanın yaşamını kaybettiği oğlunun da yaralandığını tespit ettiler. Yaralı 112 sağlık Ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba ise otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.