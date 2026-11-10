Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 2 tankeri patlama ve yangın sonrası durdurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, " Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir güzergahı kullanan 2 petrol tankeri, meydana gelen iki büyük patlama ve çıkan yangınların ardından bulundukları yerde durduruldu" denildi.

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Boğaz'da iki petrol tankerinin alev aldığını duyurdu. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda yetkisiz bir güzergahı kullanan 2 petrol tankeri, meydana gelen iki büyük patlama ve çıkan yangınların ardından bulundukları yerde durduruldu. Süper tanker sınıfındaki ilk gemi, deniz mayınına çarparak patladı. ABD savaş uçaklarının koruması altında yasa dışı güzergahtan gizlice geçmeye çalışan ikinci tankerde ise meydana gelen kaza sonucu büyük bir yangın çıktı ve gemi bulunduğu yerde durdu. İki tanker de tüm takip ve tanımlama sistemlerini kapattı ve Hürmüz Boğazı'nın 'ateş duvarı' olarak nitelendirilen bölgesine çarptı. Ardından boğazın güney kıyısında yanar halde bırakıldılar" denildi.

Yetkisiz güzergahın güvenli olmadığı uyarısı yapılan açıklamada, "Bu güzergahtan geçmeye çalışan, terörist ve saldırgan ABD ordusuyla iş birliği yapan tüm gemiler aynı akıbete uğrayacak" ifadeleri kullanıldı.