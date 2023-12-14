 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DHKP/C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

DHKP/C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce cumhuriyet savcısı ve polis merkezlerine saldırı gerçekleştiren hücre üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin 5'i tutuklandı.

DHKP/C\'nin \'eylem hücresi\' çökertildi: 5 tutuklama
14.12.2023 - 20:31,
Abone Ol

DHKP/C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklu

İSTANBUL - İstanbul ve Tunceli'de ter örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan daha önce cumhuriyet savcısı ve polis merkezlerine saldırı gerçekleştiren hücre üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından, önceki gün DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, örgütün kilit isimlerinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli için İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin 14'ü yakalanmış ve emniyette sorguya alınmıştı.

Yakalanan DHKP/C fertlerinin polisteki sorgusu bugün sona erdi. Zanlılar sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyetten adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden aralarında 7 Aralık 2016'da Sultangazi ilçesindeki TEM Otoyolu üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli savcı Evliya Çalışkan'ın makam aracına silahla saldırının gözcülüğünü yapan, aynı yıl 28 Kasım'da yine Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezine silahlı saldırıda bulunan İ.K., savcı Evliya Çalışkan'ın aracına yönelik saldırı olayında kullanılan silahı temin eden T.A., yine aynı ilçede bu kez 212 Eylül 2014'te iki ayrı zincir marketin Gazi Mahallesi şubelerinin yağmalanmasında yer alan, yol kesip polis kuvvetlerine karşı taş ve sopalarla saldırı eylemine katılan D.K., 2015 yılında söz konusu örgütün eylem timlerine silah eğitimi veren, Sultangazi ilçesinde meydana gelen ve polise yönelik mukavemetle sonuçlanan toplumsal olayları yönlendiren, 31 Ocak 2016 tarihinde yine Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Kent Ormanında B.K. isimli bir sivil vatandaşın ayağından silahla vurularak örgüt adına sözde "cezalandırma" eyleminin bir numaralı faili O.Ç. ve DHKP/C militanlarının 2014-2016 yılları arasında Nurtepe Alan Sorumlusu olarak örgütte faaliyetlerde bulunan, 2015 yılında örgüt mensuplarından silah eğitimi alan, aynı sene içersinde Sarıyer ilçesinde meydana gelen ve polise yönelik molotof kokteyli atılan toplumsal olaylarda yer alan N.B. adlı 5 hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan örgüt mensuplarının 8'i hakkında "Adli Kontrol" şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hapse gönderilen beş tutuklu, örgütün 2014-2016 yılları arasında İstanbul'un Sultangazi, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirdiği 3'ü faili meçhul bir dizi eylemden doğrudan ya da dolaylı sorumlu tutuluyordu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultangazi, İstanbul, Tunceli, Tutuklama, Güvenlik, Terör, Soruşturma, Operasyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DHKP/C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama - Son Dakika


21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55
CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32
CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28
Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37
Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller

Son Dakika
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
20:32 CHP'nin 5 şehirde belediye başkan adayı belli oldu
20:28 Saç ektirdiği için kadro dışı kaldığı konuşulan Aboubakar sessizliğini bozdu
19:37 Kızıldeniz'e donanma gönderme planı yapan ABD'ye İran'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız
19:10 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:44 Amasya'da mezbaha çalışanı boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti
18:33 Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 21:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: DHKP/C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement