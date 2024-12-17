DHKP-C Üzerine Operasyon: 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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DHKP-C Üzerine Operasyon: 13 Kişi Yakalandı

DHKP-C Üzerine Operasyon: 13 Kişi Yakalandı

İstanbul'da DHKP-C soruşturması kapsamında 21 adrese eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

17.12.2024 11:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Çağlayan Adliyesi'ne yapılan terör eylemini gerçekleştiren ve etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Taceddin Erol Şahin isimli şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemeler sonucu 23 şüphelinin 'DEV-GENÇ' yapılanmasının yıl dönümü etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları ve 6 Şubat 2024'de Çağlayan Adliyesi'ne yapılan terör eylemini gerçekleştiren ve etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç ile birlikte toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu tespit edildi.

21 adrese eş zamanlı operasyon

23 şüpheliden 6'sının tutuklu 1'inin ise ölü olduğu belirlenirken, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da toplam 21 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve kuru sıkı tabanca ele geçirilirken firari konumda oldukları ancak yurt içinde oldukları tespit edilen şüpheliler Eda Kaya, Sevcan Akdoğan ve Busenur Öztürk'ün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DHKP-C Üzerine Operasyon: 13 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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