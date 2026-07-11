Dicle'de Kenevir Operasyonu: 3 Bin 527 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika
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Dicle'de Kenevir Operasyonu: 3 Bin 527 Kök Ele Geçirildi

Dicle\'de Kenevir Operasyonu: 3 Bin 527 Kök Ele Geçirildi
11.07.2026 11:59
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2026'nın ilk 6 ayında 3 bin 527 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2026 yılın ilk 6 ayında 3 bin 527 kök kenevir ele geçirildi.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 1 Ocak-30 Haziran 2026 tarihlerinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında bin 112 araç denetlendiği, 8 ruhsatsız silah, 3 bin 527 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Dicle ilçesi genelinde 2026 yılı ilk 6 ayında; 585 motosiklet denetimi yapıldı, 13 motosiklete işlem yapıldı. 129 ticari taksi denetimi ve 398 okul servisi denetimi yapıldı. Okul servislerine yönelik 6 yasal işlem yapıldı. 2026 yılının ilk 6 ayında ilçe genelinde toplam bin 112 araç denetlendi. 30 Haziran 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 1 yıllık süre içinde Dicle İlçesi genelinde 12 bin 861 araç denetlendi, 708 araca yasal işlem yapıldı. 2026 yılın ilk 6 ayında Dicle İlçesi genelinde meydana gelen 23 yaralanmalı kazalarda, 40 kişi yaralandı. 2026 yılın ilk 6 ayında ilçe genelinde meydana gelen yaralanmalı kaza sayısında, 2025 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 22 oranında artış oldu. 2025 yılının ilk 6 ayında 66 olay, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 59 olay meydana geldi. 2026 yılının ilk 6 ayında meydana gelen olayların yüzde 100'ü aydınlatıldı. 2026 yılının ilk 6 ayı içerisinde toplam 8 adet ruhsatsız silah yakalandı, 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 2026 yılının ilk 6 ayında Dicle İlçesinde yapılan 4 uyuşturucu operasyonları sonucunda 3 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan söz konusu operasyonlarda 19 gram uyuşturucu, 3 bin 527 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İlçe genelinde 2026 ayının ilk 6 ayında yapılan asayiş çalışmaları sonucunda 63 şahıs yakalandı. 1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihlerinde ilçe genelinde 7 KADES ihbarı alındı. Alınan KADES ihbarları soncunda intikal süresi ortalama olarak 8 dakikadır. 2026 yılının ilk 6 ayında ilçe genelinde 385 asayiş ihbarı alındı. Alınan asayiş ihbarları sonucunda intikal süresi ortalama olarak 10 dakika 30 saniyedir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dicle'de Kenevir Operasyonu: 3 Bin 527 Kök Ele Geçirildi - Son Dakika

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