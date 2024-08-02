Dicle Elektrik, Kaçak Elektrik Kullananlara Karşı Hukuki Süreç Başlatacak - Son Dakika
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Dicle Elektrik, Kaçak Elektrik Kullananlara Karşı Hukuki Süreç Başlatacak

Dicle Elektrik, kamu zararını önlemek ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı sağlamak amacıyla kaçak elektrik kullanan ve elektrik şebekesine zarar verenler hakkında 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla savcılıklara başvuracak. İlk başvuru Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 abone için yapıldı ve sanıklar 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilecek.

02.08.2024 10:10
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Kamu zararını önlemek ve abonelerine sürdürülebilir elektrik dağıtımı sağlamak adına kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele eden Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanan ve bunu yaparken elektrik şebekesine zarar verenler hakkında 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla savcılıklara başvuracaklarını bildirdi. İlk başvuru, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 abone için yapılırken, sanıkların 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilecekleri belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 6 ilde yaklaşık 2.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, 2013'ten bu yana kayıt dışı tüketimi yüzde 76'dan yüzde 42 seviyelerine düşürerek milli ekonomiye ciddi bir katkı sağladı. Kayıt dışı tüketimle mücadelesini sahada her türlü zorluğa rağmen sürdüren dağıtım şirketi, kaçak elektrik tüketicileriyle hukuki alanda da mücadele ediyor.

Şirketin hukuki süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, "Kamu hizmeti veren bir şirket olarak kaçak elektrik kullanan ve bunu yaparken elektrik şebekesine zarar verenler hakkında bundan böyle 'kamu malına zarar verme' suçlamasıyla savcılıklara başvuracağız" dedi.

İlk başvurunun Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 abone için yapıldığını belirten Arvas, "Şirketin tüm yatırımlarını içeren elektrik dağıtım şebekeleri kamu malıdır. Buna trafo, pano, yeraltı ve yerüstü dağıtım kabloları gibi tüm araç ve gereçler dahildir. Bölgemizde 2013 yılında yüzde 76 kaçak oranıyla devir işlemi yapıldı. O günden bu yana kaçak oranını yüzde 42 seviyelerine düşürdük. Bu şahıslar kaçak elektrik kullanarak enerjinin sürekliliğini de sekteye uğratmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Kaçak elektrik kullananlar hakkında daha önce "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla savcılıklara başvurduklarını ancak bundan sonra yeni bir yöntemle mücadele edeceklerini belirten Arvas, "Şırnak'ın Cizre ilçesinde yoğun biçimde yer altından harici hat çekerek sistemimize müdahale edilmektedir. Son kontrollerde 26 abone daha bu şekilde kaçak elektrik kullanırken tespit edildi. Bu aboneler yeraltı kablolarına zarar vermekte, kesintisiz enerji arzını sekteye uğratmaktadır. Bu müdahalelerin önüne geçmek adına artık 'kamu malına zarar verme' gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunulacak" diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Arvas, başvurunun kabul edilmesi durumunda 26 abonenin, enerji alanında hizmetin aksamasına yol açması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 152'nci maddesi uyarınca 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"TCK'nın 'mala zarar verme' suçunu içeren 151'nci maddesi, sanık için 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörürken, TCK'nın 152-1 maddesi ise mala zarar vermenin nitelikli halleri arasında sayılıyor. Bu maddeye göre kamu kurumlarına ait yerlerde işlenen suçlarda ceza 1 yıldan 4 yıla kadar artırılabiliyor. Ancak haberleşme, enerji veya ulaşım alanında kamu hizmetinin aksaması halinde bu ceza yarısından 2 katına kadar artırılabiliyor. Bu tür olaylar Cizre ilçemizde oldukça fazla. Bunu yapanlar yeraltı kablosuna ulaşmak için hem kaldırım veya yolu kazarak zarar veriyor hem de döşenen kablolarımıza zarar veriyor. Bu durum, ekonomik zararın ötesinde ciddi bir güvenlik sorunu da oluşturuyor." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dicle Elektrik, Kaçak Elektrik Kullananlara Karşı Hukuki Süreç Başlatacak - Son Dakika

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