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Dicle Nehri'nde mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı

Diyarbakır'da baraj kapakları açıldı çocuklar adacıkta mahsur kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde pikniğe giden çocuklar, baraj kapaklarının açılmasıyla Dicle Nehri'nde mahsur kaldı.

İlçenin Yatır Mahallesi'nde pikniğe giden 17, 20 ve 12 yaşlarında 4 kişi, piknik yaptıkları alanda baraj kapaklarının açılması su seviyesi yükseldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar, ekiplerin bot yardımıyla karaya çıkarıldı.