Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan aile kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Tılham köyüne piknik yapmaya giden 1'i çocuk 3 kişilik aile, Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Aile, ekipler tarafından bot yardımıyla adacıktan alınarak güvenli bölgeye çıkartıldı.
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