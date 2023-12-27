Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri Sırtlan Koyu açıklarında gerçekleştirdikleri devriye sırasında içerisinde 25 düzensiz göçmenin bulunduğu gri lastik botu durdurdu. Ekipler tarafından yakalanarak karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN