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Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir lastik bot içerisinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
27.12.2023 - 16:33,
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri Sırtlan Koyu açıklarında gerçekleştirdikleri devriye sırasında içerisinde 25 düzensiz göçmenin bulunduğu gri lastik botu durdurdu. Ekipler tarafından yakalanarak karaya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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