Didim Açıklarında Geri İtildikten Sonra Denize Düşen Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Didim Açıklarında Geri İtildikten Sonra Denize Düşen Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Didim Açıklarında Geri İtildikten Sonra Denize Düşen Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen ve denize düşen 3 düzensiz göçmenden birisinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaybolan göçmeni bulmak için arama kurtarma faaliyetleri yürüttü ve cansız bedenine ulaşıldı.

03.05.2024 15:05  Güncelleme: 15:16
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen ve denize düşen 3 düzensiz göçmenden birisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik ekipleri, 2 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.20'de, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler harekete geçerken, bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan sahil güvenlik ekipleri, can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda, Yunan unsurları tarafından geri itilmek maksadıyla can salına bindirildikleri esnada 3 düzensiz göçmenin denize düştüğü, denize düşen göçmenlerden 2'sinin Yunan sahil güvenlik botuna alındığı, 1 düzensiz göçmenin ise en son can yelekli olarak deniz yüzeyinde görüldüğü ve akıbetini bilmedikleri bilgisine ulaşıldı. Kaybolan düzensiz göçmenin bulunması için bölgeye 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik insansız hava aracı ve ilave olarak 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonucunda bahse konu düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim Açıklarında Geri İtildikten Sonra Denize Düşen Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika

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