Didim\'de 71 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 71 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türk Sahil Güvenliği tarafından Didim açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilen 18'i çocuk toplam 71 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN