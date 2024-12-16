Didim\'de Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.Ç. (63) isimli şahıs Akbük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan K.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN