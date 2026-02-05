Didim'de fırtına etkili oldu: Deniz taştı, kafeyi su bastı - Son Dakika
Didim'de fırtına etkili oldu: Deniz taştı, kafeyi su bastı

Didim\'de fırtına etkili oldu: Deniz taştı, kafeyi su bastı
05.02.2026 19:32  Güncelleme: 19:58
Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, denizin taşmasına neden oldu. Taşan sular Barış Kafe'yi bastı ve çevresindeki alan da su altında kaldı. Didim Belediyesi ekipleri bölgede tahliye çalışmaları yapıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına denizin taşmasına neden oldu. Taşan deniz suları bir kafeyi basarken, işletme su altında kaldı.

Didim'de etkili olan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına sebebiyle deniz taşarken, dalga kıranları aşan dalgalar, Altınkum Yalı Caddesi'nde bulunan Didim Belediyesi şirketine ait Barış Kafe'yi su altında bıraktı. Kafe sular içinde kalırken, kafenin bulunduğu alan, yürüyüş yolu ve diğer bölgeler su altında kaldı. Deniz sularının kafeyi bastığı anlar ise kafedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Didim Belediyesi ekiplerinin ise bölgede tahliye çalışma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan ise fırtına sebebiyle oluşan dev dalgaların Altınkum plajına vurduğu görülürken, akşam saatlerinde ise çıkan yağışla birlikte fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim'de fırtına etkili oldu: Deniz taştı, kafeyi su bastı

SON DAKİKA: Didim'de fırtına etkili oldu: Deniz taştı, kafeyi su bastı - Son Dakika
