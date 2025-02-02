Didim'de Havadan Trafik Denetimi - Son Dakika
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Didim'de Havadan Trafik Denetimi

Didim\'de Havadan Trafik Denetimi

Didim'de jandarma havadan denetim yaparak 7 sürücüye toplam 29 bin TL ceza kesti.

02.02.2025 12:52
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 96 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü hakkında işlem yapılarak toplam 29 bin 328 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Havadan Trafik Denetimi - Son Dakika

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