Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akköy Mahallesi'nde yürütülen kontroller sırasında B.A.Ç. adına iş makinesi kullanılarak M.K., H.T. ve M.Ç. isimli şahısların hazine arazisinde izinsiz yer açıldığını tespit etti. Şahıslar hakkında idari ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı - Son Dakika
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