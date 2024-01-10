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Didim'de Kenevir Yetiştirme Operasyonu: 24 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Didim'de Kenevir Yetiştirme Operasyonu: 24 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde kenevir yetiştirmek için özel bir bitki kabini kuran bir şahıs yakalanarak, 24 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda, kenevir yetiştirmek için kullanılan ekipmanlar ve bitki yetiştirme sıvıları da ele geçirildi.

Didim\'de Kenevir Yetiştirme Operasyonu: 24 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
10.01.2024 - 23:33,
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Aydın'ın Didim ilçesinde kenevir yetiştirmek için özel havalandırmalı ve ışıklı bitki kabini kuran şahıs yakalanırken, 24 kök hint keneviri ele geçirildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışmalara istinaden Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, boyları 5 ile 10 cm uzunluğunda 24 kök Hint Keneviri bitkisi, 1 adet kurulmuş vaziyette ve 1 adet kurulmaya hazır vaziyette olmak üzere toplam 2 adet kenevir yetiştirmek için kullanılan bitki kabini, 2 adet havalandırma cihazı ve bu cihazlara takılı vaziyette muhtelif uzunlukta katlanabilir alüminyum havalandırma borusu, 2 adet metal havalandırma filtresi, 3 adet led aydınlatma düzeneği, 2 adet vantilatör, 3 adet akım ölçerli priz, muhtelif sayı ve ebatlarda bitki yetiştirme sıvıları ele geçirildi. A.T. isimli şahıs yakalanarak hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Kenevir Yetiştirme Operasyonu: 24 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika


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