Didim\'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

3.Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, Didim- Söke yolu Fevzi Paşa Mahallesi Uslu Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uslu Sitesi'nden kavşağa giren Hasan Usta (72) yönetimindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil ile yol üzerinde seyir halinde 20 ALC 544 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil orta refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki aracın sürücüleri ve yolcu yolcu konumunda bulunan 7 kişi olmak üzere toplamda 9 kişiye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Usta, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Usta'nın kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan bir yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN