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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, nakit para, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
25.01.2024 - 09:48,
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Y.K. isimli şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada; bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 430 TL ve bir miktar döviz cinsi suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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