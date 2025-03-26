Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Kipa Kavşağı'nda durdurulan aracın sürücüsü M.A. (36) isimli şüpheli şahsın uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada 18 adet sentetik ecza, 25.30 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan şüphelinin aracında, işyeri ve ikametinde yapılan aramalarda da 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca M.A. isimli şüpheli şahsın Karacasu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranmasının bulunduğu da belirlenirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN