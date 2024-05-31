Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıcısı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın üzerinden 153 adet uyuşturucu kapsül ele geçilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da il genelinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda B.G. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 153 adet uyuşturucu kapsül ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN