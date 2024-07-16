Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Didim\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 30 gram kokain, nakit para, Cumhuriyet altınları ve cep telefonları ele geçirdi.

16.07.2024 13:10
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdikleri çalışmalarla zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Mersin iline giderek Aydın iline dönen Ü.E., H.Ç., Y.A. isimli 3 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu aracı Batıköy mevkiinde durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 30 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 adet muhtelif Cumhuriyet altını ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.E. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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