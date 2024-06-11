Didim'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda; TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama) suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edilen aranan şahıs yakalandı. Şahsın üstünde yapılan aramada, 1,76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından Söke Cezaevine teslim edildi. - AYDIN