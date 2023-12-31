Didim\'de Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşı tedbirleri çerçevesinde ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın genelinde olduğu gibi Didim ilçesinde de yeni yıl hareketliliği kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdiği operasyon sonucu 1 şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda 99.30 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.Y. isimli şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN