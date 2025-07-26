Didim Festivalinde 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen festival güzergahında yapılan kontrollerde 6 aranan şahıs yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim ilçesi Tavşanburnu Tabiat Parkında 24-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen festival güzergahında denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede JASAT, Köpek Timi, Asayiş Timleri ve Trafik Timleri ile dört farklı noktada ve 17 devriye ile festivalin ikinci gününde de yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde bin 702 şahıs ve 696 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Festival boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve eğlenmeleri amacıyla denetim ve kontrollerin süreceği öğrenildi. - AYDIN